Бензин в Суоярви завезут из другого российского региона

Автомобилисты массово жалуются в Минпромторг на проблемы с топливом

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Чиновники получают массовые жалобы на отсутствие бензина на заправках. Больше всего обращений, как говорят в региональном Минпромторге, из Суоярви. Ранее сообщалось, что в городе перестали заправлять автомобили и другой транспорт обычных граждан, топливо продавали лишь организациям.

Как сообщила министр Светлана Астахова, власти республики договорились о поставке топлива из другого региона на обе АЗС Суоярви. Она обещала сообщить дополнительно, когда бензин появится на заправках. Также Астахова заявила, что принимаются усилия, чтобы обеспечить граждан топливом перед выходными.

В Петрозаводске между тем продолжают выстраиваться длинные очереди за топливом. Ряд АЗС закрыли – так как ни бензина, ни дизеля на них нет. К вечеру 25 июня бензин популярных марок закончился и на заправке крупной сети на Древлянке в районе улицы Попова. В продаже оставался лишь 100-й бензин.