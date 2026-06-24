В старинном селе в Карелии сделают тротуары и установят фонари

Республиканскому управлению автодорог предписали сделать подъезд к населенному пункту более безопасным

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В старинном поморском селе в Кемском округе станет безопаснее для водителей и пешеходов. Дорожные полицейские предписали региональным чиновникам организовать уличное освещение и обустроить тротуары на подъезде к селу Калгалакша.

В начале года дорожная полиция составила протокол об административном нарушении в отношении управления автомобильных дорог Карелии о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения в Калгалакше. Административный материал рассмотрели в суде, признали за управлением автомобильных дорог вину и назначили штраф. Отметим, что штраф для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, составляет от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что хотя Управтодор и наказали рублем, но сделать региональную дорогу к населенному пункту безопаснее управление тоже обязано. Ситуацию дорожное ведомство держит на контроле.