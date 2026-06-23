В округе Карелии закончился бензин

Напряженная ситуация с топливом возникла в Суоярвском округе

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Ситуация с бензином, судя по всему, все же остается напряженной в некоторых районах Карелии. Только что в региональном Минпромторге признали, что в одном из округов топливо не продают гражданам. В то время как организации могут заправляться. Глава ведомства Светлана Астахова по-прежнему призывает людей не паниковать.

По словам чиновницы, сейчас на особом контроле министерства находится ситуация в Лоухском и Калевальском районах, а также Суоярвском округе. Астахова утверждает, что Лоухский и Калевальский районы обеспечены топливом в достаточном объеме. Чего нельзя сказать про Суоярви.

«В Суоярвском районе в настоящее время отпуск топлива осуществляется исключительно для организаций»,

- сообщила министр. Партию бензина ожидают только к концу этой недели.

По данным главы карельского министерства, «подавляющее большинство АЗС» в Карелии работают.

На отдельных станциях, как говорит министр, не называя конкретное число, введены временные ограничения по продаже бензина.