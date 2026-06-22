На четырех дорогах в Петрозаводске насчитали более сотни ям

Мэрию призвали привести дороги в нормальное состояние

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На четырех дорогах в Петрозаводске активисты Народного фронта насчитали 150 неприятных как для водителей, так и пассажиров ловушек.

Машины скорой помощи ездят по ямам за зданием поликлиники № 4 на улице Нойбранденбургская. Активисты насчитали на небольшом отрезке дороги около 40 дефектов.

Около 20 ям насчитали в районе пересечения улиц Хейкконена и Учительской. Движение интенсивное, рядом с Учительской улицей расположены школа, детсад и пансионат для пожилых людей.

В районе пересечения проспекта Невского и улицы Луначарского насчитали около десяти ям. Дефекты образовались на повороте, ямы объезжают как водители автомобилей, так и автобусов и троллейбусов.

Улица Ульянова и вовсе стала как одна сплошная яма. Активисты насчитали около 80 неровностей. Чиновников столицы Карелии призвали оперативно привести дороги в порядок.