Ажиотаж вокруг бензина сравнили со скупкой сахара в ковидное время

В соцсети призвали петрозаводчан прекратить скупать бензин впрок

фото «Петрозаводск говорит»

В карельской столице в последние дни на заправках наблюдается столпотворение автомобилей, как грузовых, так и легковых.

Днем 21 июня очереди больше обычного выстроились на заправках на Древлянке и на Шуйском шоссе. Некоторые водители разворачивались и уезжали либо в поисках другой точки для заправки, либо в надежде, что очередь через какое-то время рассосется.

В паблике «Подслушано в Птз» горожане также пожаловались на очереди и людей с пятью канистрами для топлива.

«22.06.26. 00.01 Объездили полгорода, бензина нигде нет. Благо на «Татнефть» завезли 95, и то очередь большая. Проехали мимо «Роснефти», люди как с ума посходили, с канистрами стоят в очереди. У кото-то по пять канистр за раз».

Другой пользователь также обратился к автомобилистам с призывом перестать скупать бензин и остановить происходящее «безумие»: «Вы сами создаете дефицит». Пользователь также указал на то, что бензин в канистрах выдыхается и портится со временем, а хранить его дома не безопасно с точки зрения пожарной безопасности: «Просто заправляйтесь как обычно, и все сразу придет в норму». В комментариях припомнили времена пандемии, когда граждане скупали гречку и сахарный песок.

Но, судя по всему, призыв на подействовал. Утром в понедельник на ряде петрозаводских АЗС также наблюдалось столпотворение. В частности, на заправке «Лукойл» на Шуйском шоссе около девяти утра некоторым приходилось простаивать в ожидании до получаса.

Возможно, очереди вызваны сменой системы оплаты и особенностями подъезда к колонкам. Чтобы заправиться, теперь нужно подходить к оператору. К 11 утра на этой заправке топливо закончилось. На въезде открыли шлагбаум, а сотрудник АЗС говорил, что ожидание составит около часа. Водителям приходилось разворачиваться.

На «Лукойле» на Лесном проспекте в дообеденное время тоже было много желающих заправиться. В одну колонку набивалось по 5-7 машин, у другой колонки водитель отъезжал после заправки, она пустовала, а подъезд затрудняли другие машины, занявшие очередь. Топливо на заправке было, лимитов по отпуску бензина не было. Разве что в канистры, как пояснила оператор, больше не наливают. Ни в металлические, ни в пластиковые.