В городе Карелии на заправке «Роснефти» закончился бензин

Чиновники призвали водителей сохранять спокойствие и заявили, что поставка топлива ожидается вечером

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В начале туристического сезона на заправке крупной сети в Северном Приладожье закончился бензин. Об этом сегодня официально объявили власти округа.

Накануне в Лахденпохье на заправке «Лукойла» ввели ограничения, а сегодня на заправке «Роснефти» закончился бензин популярных марок.

В администрации Лахденпохского округа 18 июня заявили, что поставка топлива ожидается, ситуация на контроле и призвали граждан сохранять спокойствие.

В сообщении властей округа говорится следующее: «В связи с повышенным спросом на АЗС «Роснефть» закончился бензин всех марок (Аи-92 и Аи-95). В настоящее время в наличии имеется дизельное топливо. Поставка бензина ожидается сегодня вечером — бензовоз уже находится в пути».

Также говорится, что заправка работает до 20:00. После этого времени автомобилисты могут заправиться с помощью сервиса «Яндекс Заправки» и мобильного приложения «Роснефть».