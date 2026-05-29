Чиновникам предложили проехать в скорой помощи по ямам на Ключевой

От Минздрава и мэрии потребовали создания нормальных условий для проезда автомобилей экстренных служб

фото паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Карельским чиновникам предложили проехать в машине скорой помощи по ямам на Ключевой, чтобы они прочувствовали, в каких условиях приходится работать медикам и водителям. Фотографии разбитого подъезда к подстанции скорой помощи и крик души к Минздраву Карелии и администрации города опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Сколько можно закрывать глаза на очевидное?! Все требуют от скорой помощи молниеносного реагирования — «чтобы через 10 минут уже были на месте», «чтобы выезжали за 2 минуты», «чтобы успевали спасать»… А как, скажите, это делать, если дороги — просто катастрофа?!»

- пишут в паблике.

По мнению автора, дорога к подстанции скорой помощи на Ключевой похожа на полосу препятствий с ямами и выбоинами, машина скорой помощи трясется и подпрыгивает на ухабах, что доставляет не только дискомфорт водителю, но создает угрозу для машины, пациента и отражается на времени прибытия помощи.

«Давайте организуем совместный выезд. Вы, уважаемые чиновники, сядете в машину скорой помощи, и мы проедем с вами по этой «дороге». Без спецсигналов, без объездов — просто по факту. Почувствуйте на себе, каково это — каждый день пытаться спасти жизни в таких условиях», - предлагает автор публикации и требует ремонта дорог для нормальной работы медиков, от которых зависит жизнь человека.