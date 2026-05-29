Жителей Карелии предупредили о схеме мошенничества с кассовыми чеками

Мошенники могут использовать оставленные чеки для обмана

Мошенники могут воспользоваться информацией, указанной на чеках из магазинов, рассказал RT юрист Александр Хаминский.

Документ об оплате содержит такую информацию, как дата и время покупки, адрес магазина, сумма, данные программы лояльности, бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке.

Чеки из магазинов техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя.

По словам эксперта, злоумышленники способны применять данные из чека для убедительных звонков якобы от имени банка или магазина.

Хаминский рекомендовал не оставлять чеки в корзинах у касс, не выбрасывать их целиком рядом с магазином, не публиковать фотографии чеков в социальных сетях.

По его словам, ненужные документы лучше разрывать на мелкие части.

Кроме того, оставленные чеки используются для возврата украденного или подменённого товара, получения денежных компенсаций или подарочных сертификатов, создания фиктивных отчётов о расходах, подделки авансовой документации и подтверждения несуществующих затрат.