Конфликты начали вспыхивать в очередях на АЗС в Карелии

Некоторых автомобилистов раздражает, что машины скорой помощи заправляются вне очереди

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Автомобилисты выстраиваются в очереди на заправках. Иногда ожидание возможности залить топливо в бензобак растягивается на несколько часов. У некоторых, судя по всему, начинают сдавать нервы и возникают словесные конфликты.

Как рассказали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии», некоторые водители орут на водителей автомобилей скорой помощи. Недовольство вызывает то, что скорая помощь заправляется вне очереди. У автора публикации не укладывается в голове подобное поведение некоторых автолюбителей.

Image

«Водители экстренных служб могут подойти к операторам, и договориться о заправке вне очереди, я думаю им помогут в этом», - высказали мнение пользователи сообщества.

«Экстренные службы обслуживаются вне очереди, а дикарям надо взять себя в руки. А то вдруг колонка сломается перед его заправкой»,

- подхватили тему другие комментаторы.

«Раз такая «пьянка» пошла, властям надо мозгами пошевелить и застолбить одну АЗС для экстренных служб, общественного транспорта и прочих предприятий, обслуживающие граждан», - высказал мнение еще один пользователь.

Впоследствии в официальных пабликах различных населенных пунктов, а также в сообществе Минпромторга Карелии дали пояснение относительно того, почему оперативные службы заправляются без очередей.

«Это не исключение из правил, а норма, установленная законодательством, - заявили региональные чиновники. - Взаимное уважение и соблюдение установленных правил помогают каждому делать свою работу, а экстренным службам — быстрее приходить на помощь тем, кто в ней нуждается».

Ранее в министерстве сообщили, что запас топлива есть, но ряд АЗС временно прекратил работу.