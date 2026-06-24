Запас топлива в Карелии есть, но часть заправок приостановила работу

В региональном Минпромторге озвучили два фактора для наращивания поставок топлива

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Около 20 заправок в Карелии, по данным на 24 июня, не функционируют, временно. Об этом сообщила глава Минпромторга региона Светлана Астахова. Министр подчеркнула, что запас бензина и дизеля есть, а топливо поставляется. Также министр озвучила два фактора, которые необходимы для увеличения поставок автомобильного топлива.

«Сегодня порядка 20 автозаправочных комплексов в республике Карелия временно не функционирует, ожидая поставок или их работа приостановлена»,

- сообщила поздно вечером Астахова в соцсети.

По ее оценке, для наращивания поставок необходимы: работа по перенастройке логистики от новых поставщиков и восстановительные работы в инфраструктурному комплексе отрасли России. Астахова сообщила, что обе эти задачи на контроле федерального центра.

«На некоторых станциях могут возникать очереди и применяться специальные правила отпуска топлива для справедливого распределения ресурса между всеми потребителями. Ограничение на автозаправках «Лукойла» по стране в объеме 30 л сохраняются», - заявили министра. Все службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме, также заявила министр.

Ранее стало известно, что в Суоярвском округе временно не заправляют автомобили обычных граждан. А ажиотаж вокруг бензина сравнили с ковидной скупкой гречи и сахара.