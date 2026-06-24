Сгоревший завод в Карелии получил страховую выплату в 4 миллиарда

ДОК «Калевала» выплатили страховое возмещение после пожара в 2024 году

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Сгоревший завод по производству OSB-плит в Петрозаводске получил страховую выплату после пожара.

Возмещение деревообрабатывающему комбинату ДОК «Калевала» составило 4 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на «Альфастрахование».

Огонь повредил главный производственный корпус, инженерные коммуникации и технологическое оборудование. Страховка помогла предприятию возобновить работу.

Напомним, серьезный пожар на ДОК «Калевала» на Шуйском шоссе вспыхнул в апреле 2024 года. Площадь пожара составила 600 кв.м. Люди самостоятельно покинули здание, жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло в 04:10, в 05:58 пожар смогли локализовать, спасатели ликвидировали возгорание в 07:02. К тушению пожара привлекли 50 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 10 единиц техники. Завод реконструировали, он возобновил работу в 2025 году.