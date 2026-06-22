Спрос на ипотеку в Карелии возобновился после спада в начале года

Жители Карелии набрали ипотечных кредитов с начала года на 4,3 миллиарда рублей

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Жители Карелии набрали ипотечных кредитов на 4,3 миллиарда рублей с начала года, сообщили в карельском отделении Национального банка.

За четыре месяца в регионе выдали 1,2 тыс. новых ипотек. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года количество и объем выданных ипотечных кредитов выросли в два раза.

С 1 февраля изменились правила «Семейной ипотеки», оформлять кредиты в Карелии стали реже. Перед этим был ажиотаж - в конце прошлого года люди спешили взять ипотеку на прежних условиях. Однако в марте и апреле спрос на ипотеку снова пошел вверх, доля рыночной ипотеки в новых выдачах растет. Объем выданных ипотечных кредитов в апреле вырос на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем.