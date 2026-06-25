Жителям Беломорска вручили ключи от новых квартир

Гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин и Глава Карелии Артур Парфенчиков приняли участие в церемонии вручения ключей от первого на Северо-Западе многоквартирного дома, построенного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

В Беломорске семьи, проживающие в аварийном фонде, начали получать ключи от квартир в новом доме, построенном по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. В действующей программе расселения это первая новостройка не только в Карелии, но и во всем Северо-Западном федеральном округе. 26 июня в торжественной церемонии вручения ключей первым новоселам приняли участие Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин, Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и депутат Законодательного Собрания Ирина Кузичева. Среди получивших новое жилье – семьи участников боевых действий, многодетные, а также семьи, в которых есть инвалиды.

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В целом Республика Карелия демонстрирует высокие темпы реализации программы. Регион на два года раньше запланированного завершил расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Более того, Карелия стала первым регионом, подавшим заявку в Фонд развития территорий на получение финансирования в рамках нового этапа. С 2019 года в республике из непригодного жилищного фонда переехали более 11 тысяч человек. Были ликвидированы более 200 тысяч квадратных метров аварийных домов,

– отметил Василий Купызин.

В беломорском доме 135 квартир. Все они сданы с внутренней отделкой, сантехникой и электроплитами. По такому же принципу в Карелии строят и другие дома для расселения.

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Беломорск был в тройке лидеров прошлой программы расселения в Карелии. По результатам масштабной инвентаризации жилого фонда, которая началась в 2017 году, Правительство республики поставило перед собой колоссальные задачи – расселить около 5300 аварийных домов. В них проживают более 60 тысяч наших земляков. Благодаря Президенту России Владимиру Путину в прошлом году запустили новый этап расселения – Карелия получила самые большие федеральные средства на 2025-2026 годы, и они уже освоены. Квартиры сегодня получили те, кто в них больше всего нуждается – люди с ОВЗ, инвалиды детства, ветераны СВО и участники боевых действий, молодые и многодетные семьи,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Накануне вручения ключей в Беломорске своими эмоциями от предстоящего переезда поделилась многодетная семья Ирины и Николая Матюшиных из поселка Золотец:

Мы живём в нашем старом доме уже 20 лет, и в последние годы условия здесь, конечно, далеки не то что от идеала, а даже от нормы. Постоянные проблемы с водоснабжением, протопить квартиру печкой практически невозможно – пришлось самостоятельно заключить договор с теплоснабжающей организацией и провести отопление в нашу квартиру. Серьезно протекает крыша, заливало даже нас на первом этаже, – рассказала Ирина Матюшина. – Мы очень рады, что наконец переезжаем! Вокруг будет развитая инфраструктура. Когда нам позвонили из администрации, мы даже сразу не поверили.

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Новые квартиры позволяют строить и новые планы на жизнь – своими поделился ветеран СВО Дмитрий Иванов:

Квартира красивая, просторная, светлая! Доченьке 4 годика, а теперь есть стимул завести второго ребенка!

До конца года строители сдадут еще четыре дома – в Питкяранте, Лахденпохье, Суоярви и Петрозаводске. Всего в новостройки переедут более 620 семей.

Следующий дом для расселения аварийного жилья планируется сдать в Питкяранте в третьем квартале этого года.

В 2025 году на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни» были расселены более 950 семей.

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики.