Ядовитый сорняк захватил район Карелии

Заросли борщевика обнаружили на землях лесного фонда в Прионежье

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Ядовитый сорняк захватил земли лесного фонда в Прионежском районе. Борщевика Сосновского распространяется, образует заросли, подавляет рост других растений и меняет микроклимат.

Тревогу подняли в Россельхознадзоре. Проблему распространения чужеродных растений затронули на совещании управления с сотрудниками Минприроды региона и ученых академии наук.

На совещании обсудили вопросы фитосанитарного состояния, соблюдения требований при ввозе или вывозе подкарантинной продукции, включая саженцев и сеянцев. Затронули и вопрос распространения опасных видов инвазивных растений. Как подчеркнули в Россельхознадзоре, в республике нет утвержденного правительством реестра инвазивных растений, что препятствует эффективным мерам борьбы.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о зарослях борщевика в карельской столице.