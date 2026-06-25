Влажные салфетки и цемент: почему канализация выходит на улицы

За полгода в Петрозаводске зафиксировали более 2 650 засоров канализации — и почти всегда причиной оказывается не износ сетей, а бытовой мусор в трубах

Фото: «ПКС – Водоканал»

Диспетчерская служба «ПКС – Водоканал» все чаще получает заявки на устранение изливов из канализационных колодцев. Основная причина таких ситуаций – засоры на сетях водоотведения

С начала 2026 года было зафиксировано уже более 2 650 заявок на устранение засоров. Каждый такой выезд требует оперативной работы сотрудников, специальной техники и времени, которое можно было бы направить на развитие и обслуживание городской инфраструктуры.

В адрес «РКС – Петрозаводск» регулярно поступают жалобы на ручьи сточных вод на улицах города. Многие жители считают виновником происходящего предприятие. Однако в большинстве случаев причина гораздо проще и одновременно неприятнее – неправильное использование канализации самими горожанами.

Image

После каждого вызова специалисты откачивают стоки и извлекают из труб настоящие «коллекции» бытового мусора: влажные салфетки, тряпки, наполнители для кошачьих лотков, остатки строительных смесей, цемент и другие предметы, которым не место в системе водоотведения. Со временем такой мусор накапливается, перекрывает движение стоков и приводит к засорам, из-за которых канализационные воды выходят на поверхность.

Если труба перестает пропускать стоки, они могут вернуться обратно в квартиры через сантехнические приборы, затопить подвал дома, а в некоторых случаях и квартиры соседей. Это грозит затоплением вещей, неприятным запахом, дорогостоящим ремонтом и риском распространения болезнетворных микроорганизмов.

Важно помнить простое правило: в канализацию можно смывать только воду и продукты жизнедеятельности. Даже предметы, которые на первый взгляд кажутся безобидными, способны стать причиной серьезного излива.

Каждый житель может внести свой вклад в бесперебойную работу городской системы водоотведения. Соблюдение элементарных правил пользования канализацией помогает избежать засоров, предотвратить подтопления улиц и сохранить комфортные условия проживания для всего города.

«РКС – Петрозаводск» призывает горожан бережно относиться к коммунальной инфраструктуре. Канализация – это не мусорное ведро. От того, что попадает в трубы сегодня, зависит, насколько надежно система будет работать завтра.