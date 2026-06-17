Соседские войны разгораются в деревне Готнаволок

Не дождавшись, когда решение суда вступит в силу, владельцы участка-дороги, выкопали ямы, установили столбы и перекрыли путь людям, которые здесь также имеют дома

Фото: Петрозаводск говорит

Как рассказала местная жительница, это единственный путь прохода и подъезда к ее дому. Заехать на участок, где она прописана, она успела, а вот выехать уже не может. Она обратилась в полицию.История с "распродажей" земли началась год назад, когда жителей предупредили о том, что дороги в этом населенном пункте - территория Готнаволока проданы в частные руки. Новые владельцы участков-дорог предложили жителям выкупить их за миллионы или они их перекопают.

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Дачникам пришлось обращаться в суд. Накануне Кондопожский суд по одному из исков отказал в наложении сервитута на единственную дорогу к домам людей. Тогда собственники начали копать и перекрыли проезд.

Отметим, что проезд они перекрыли не только людям, которые здесь живут, но и сотрудникам скорой помощи, спасателям, специалистам МЧС.

Как нашей редакции сообщили жители территории Готнаволок, эти же владельцы участка - из Подмосковья перекрыли дачникам проход к озеру.