Школа № 12 откроет свои двери после капремонта в новом учебном году

Артур Парфенчиков проверил ход работ в средней школе № 12 в Сулажгоре, встретился с руководством учреждения и представителями подрядчика. Капитальный ремонт на объекте ведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

Фото: Министерство образования и спорта Республики Карелия

лава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход капитального ремонта средней школы № 12 на Сулажгорской улице в Петрозаводске. Масштабные работы в здании, построенном в начале 60-х годов прошлого века, планируют полностью завершить к старту нового учебного года.

Артур Парфенчиков оценил готовность школы на финальном этапе ремонта, встретился с директором учреждения Татьяной Богдановой и представителями подрядчика.

Image

Первая школа – церковно-приходская – на этом месте в Сулажгоре была построена в 1890 году. Здание нынешней школы открылось более полувека назад – в 1963-м. Конечно, такие объекты непросто ремонтировать, приходилось по ходу работ принимать изначально не запланированные технические решения. Сейчас ремонт идет в графике, и Правительство Карелии делает все, чтобы 1 сентября дети пошли уже практически в новую школу,

– сказал Артур Парфенчиков.

Капитальный ремонт в школе, расположенной в отдаленном районе Петрозаводска, проводят поэтапно с 2024 года. Тогда были выполнены работы на кровле и фасаде здания. В 2025 году отремонтировали системы водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции. Сегодня подрядчик завершает работы на сетях и занимается внутренней отделкой помещений.

Директор школы Татьяна Николаевна Богданова работает в учреждении уже 48 лет. Начинала учителем математики, и вот уже 36 лет руководит учебным заведением в своей родной Сулажгоре.

Важно, что при таком масштабном обновлении, удается сохранить историческую суть здания. За долгие годы работы из школы вышли многие поколения выпускников – с ней связаны судьбы как конкретных людей, так и история всего Петрозаводска. Также мы понимаем, что после капитального ремонта, необходимо приступить к благоустройству прилегающей территории – это касается всех наших школ,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Image

О работах в здании подробнее рассказала директор школы Татьяна Богданова:

Мы обновили гардероб – будут организованы раздевалки для детей начальной школы и старших классов, появится вахта и видеонаблюдение. Для кабинетов мы закупили 9 интерактивных панелей, обновили компьютерный класс, приобрели моноблоки, подобрали разную цветовую гамму для кабинетов начальной и старшей школы. Преобразится спортивный зал. Многие кабинеты будут оснащены новой мебелью. Расширили зал для ритмики – теперь в нем можно будет проводить танцевальные занятия и уроки физкультуры для младших классов.

Министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина подчеркнула, что в этом году в республике по нацпроекту «Молодежь и дети» приступили к ремонту 8 школ в Петрозаводске и Сортавале, в посёлках Матросы, Юшкозеро, Муезерском, Сосновце, а также Подужемской школы в Кемском округе. Среди них – 5 двухгодичного периода и 3 с однолетним циклом работ. Также заканчивают ремонты 4-х объектов среднего профессионального образования и 4-х школ, обновление которых стартовало ранее. Кроме того, в этом году Правительство Карелии приступило к ремонту пяти детских садов в Петрозаводске, Пиндушах и Сортавале.

Фото: Министерство образования и спорта Республики Карелия.