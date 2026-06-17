Вьетнам изменил правила въезда для туристов

С 22 июня иностранные гости обязаны предварительно заполнить электронную анкету прибытия

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Через несколько дней в популярной у туристов азиатской стране поменяются правила въезда. С 22 июня при въезде во Вьетнам путешественникам нужно будет заполнять электронную карту прибытия, сообщает газета «Ведомости».

Пассажиры смогут заполнить анкету на сайте миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до приезда в страну. В нее нужно внести данные паспорта, информацию о визе, сроке и месте пребывания во Вьетнаме.

Карта будет доступна на русском языке. Пассажир получит QR-код, который нужно будет показать на погранконтроле в международных аэропортах страны.