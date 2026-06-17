В Карелии зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны

В республике пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии 21 и 22 июня пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (0+).

Акция «Огненные картины войны» пройдет в Петрозаводске в преддверии 21 июня в 20:00 у стелы «Город воинской славы». Участники акции составят композицию из зажженных свечей, которая выступит символом неразрывности поколений и памяти героического подвига предков в годы Великой Отечественной войны.

21 июня региональное министерство культуры запустит онлайн-акцию «1941. Один день из жизни». Участники мероприятия поделятся архивными фотографиями, сделанными за несколько дней до начала войны. Присоединиться в социальных сетях смогут все желающие, у кого сохранились такие снимки, рассказали в правительстве региона.

22 июня в 04:00 свечи зажгут на мемориальном комплексе «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы». В 12:00 у Вечного огня состоится церемония возложения цветов.

В 12:15 по всей России будет объявлена минута молчания.

В 14:00 в кинотеатре «Премьер» пройдет кинолекторий.

Желающие смогут присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти». Для этого потребуется зайти на сайт деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Свеча появится на интерактивной «Карте памяти», на ней будет видно, сколько людей в регионе сказали «я помню».