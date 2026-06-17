Стали известны подробности убийства на кладбище в Карелии

И убийца, и жертва работали в похоронной сфере

фото пресс-служба СУ СК по РК

Убийство произошло на кладбище в Бесовце. Подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ран задержали, следователи завели уголовное дело. Пока решается вопрос о мере пресечения.

Преступление произошло днем 18 июня на кладбище в Прионежском районе. Двое работников из похоронного бизнеса по какой-то причине поругались. У одного в руках оказался нож. Он, как предполагают следователи, ударил могильщика в грудь и сбежал. Истекавшего кровью мужчину не успели довезти до больницы, он скончался.

Подозреваемого в убийстве схватили, его допрашивают.