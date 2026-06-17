В Карелии мужчина с ножом напал на могильщика

Пострадавший не дотянул до больницы

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии на кладбище вооруженный мужчина напал на сотрудника похоронной службы.

Житель Чалны копал могилу на кладбище в Бесовце, когда его ударили ножом. Пострадавший скончался по пути в больницу. О трагедии сообщили очевидцы. Удалось ли задержать нападавшего – не известно.

В пресс-службе Следственного комитета Карелии затруднились оперативно дать комментарий и предложили обращаться позднее. В МВД Карелии не стали ни подтверждать, ни опровергать то, что на кладбище было совершено нападение, а за комментарием предложили обращаться в Следком.