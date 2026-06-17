Иномарка с жителями Волгограда разбилась на трассе в Карелии

Водитель не справился с управлением - машина улетела с дороги на севере республики

Фото: Госавтоинспекция Карелии

ДТП произошло в четверг, 18 июня, около 9:30 утра на 708 километре трассы «Кола» в Сегежском округе.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал в направлении Санкт-Петербурга. На повороте не справился с управлением, так как не учел погодные условия и неправильно выбрал скорость движения. В результате иномарку занесло и она съехала в кювет.

В дорожной аварии травмы получили водитель 1980 года рождения и пассажир 2009 года рождения. Пострадавшие - жители Волгограда, уточнили в Госавтоинспекции Карелии.

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.