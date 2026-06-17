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19 июня 2026
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Происшествия

Автомобиль перевернулся в Приладожье, пострадал человек

Спасатели работали на месте дорожной аварии под Сортавалой
ДТП в Приладожье
Фото 38-й пожарно-спасательной части

В четверг, 18 июня, в 22:29 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП в поселке Оявойс в Сортавальском округе. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.

На место отправились специалисты. Выяснилось, что легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадал один человек. Его вытащили из машины и передали медикам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что жителям нескольких населенных пунктов в Карелии перекрыли доступ к озеру.

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