Автомобиль перевернулся в Приладожье, пострадал человек

Спасатели работали на месте дорожной аварии под Сортавалой

Фото 38-й пожарно-спасательной части

В четверг, 18 июня, в 22:29 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП в поселке Оявойс в Сортавальском округе. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.

На место отправились специалисты. Выяснилось, что легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадал один человек. Его вытащили из машины и передали медикам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что жителям нескольких населенных пунктов в Карелии перекрыли доступ к озеру.