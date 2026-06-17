На встречку и в кювет: как перевернулся автомобиль в Приладожье

Девушка пострадала в перевернувшейся легковушке под Сортавалой

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Инспекторы рассказали подробности дорожной аварии, которая произошла в четверг, 18 июня, в 22:27 вблизи Сортавалы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris, житель Рязанской области 2003 года рождения, двигаясь со стороны поселка Оявойс в сторону города Сортавала, выехал на встречную полосу, а потом съехал в кювет.

В происшествии пострадала пассажирка иномарки 1998 года рождения. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Спасатели работали на месте аварии. Они вытащили пострадавшую из машины и передали медикам.