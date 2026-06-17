Смерть-гору в Карелии могут закрыть из-за вандалов

Гости срывают элементы навигации по территории национального парка

фото «Петрозаводск говорит»

Вандалы срывают навигационные элементы и портят инфраструктуру на легендарной горе Воттоваара в Муезерском округе. В национальном парке предупреждают, что могут закрыть маршруты, если подобные выходки гостей продолжатся.

«В соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения безопасности туризма, охраны и использования ООПТ, передвижение граждан на особо охраняемой природной территории (национальный парк «Воттоваара») допускается исключительно по установленным маршрутам, имеющим надлежащее навигационное обустройство. Парк обеспечивает безопасность посетителей через информирование и обязательную маркировку установленных маршрутов»,

- пояснили в администрации парка.

На горе установили небольшие маркеры на уровне травы, но кто-то из посетителей их демонтировал. В парке заявили, что посещать территорию можно лишь при наличии навигационной разметки, а при ее нарушении и невозможности оперативного восстановления администрация парка будет вынуждена закрыть маршруты, пока их вновь не приведут в порядок, как того требует законодательство. Закрыть маршруты на горе - единственная законная мера для предотвращения несчастных случаев и снятия ответственности с учреждение за нахождение посетителей на немаркированной территории.

В этом году на горе продолжат ставить аншлаги, знаки навигации, информационные щиты. Все эти элементы помогут туристам ориентироваться в парке и соблюдать заповедные правила и режим территории.