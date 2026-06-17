Пострадавшие от мазута пляжи Анапы засыпают чистым песком

Открыть курортный сезон после ЧС с танкерами в Керченском проливе смогут на 58 пляжах

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

58 пляжей Анапы получили разрешение на открытие курортного сезона. Еще десять пляжей проверяет Роспотребнадзор. Чистым песком дополнительно засыпают пострадавшие от мазута зоны отдыха. Работы контролирует Роспотребнадзор.

После крушения танкеров в Керченском проливе проводится мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено, сообщает пресс-служба правительства РФ.

После ЧП было очищено более 3,6 тысяч километров берега, в том числе повторно. Вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.