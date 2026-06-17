Оставленный на жаре в автомобиле ребенок впал в кому

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении нерадивой матери

Фото "Петрозаводск говорит"

В Кемеровской области оставленный на жаре в автомобиле семилетний мальчик впал в кому. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным источника, мать заперла сына в машине в жару и ушла по своим делам на три часа. Вернувшись, она обнаружила ребенка в бессознательном состоянии и вызвала медиков. Врачи диагностировали у малыша тепловой удар. Его поместили в реанимацию.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее сообщалось о том, что девочка погибла после налета беспилотников на Подмосковье.