Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%

Банк России продолжил снижение ключевой ставки

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Банк России 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Отмечается, что Центробанк продолжил цикл постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Делая прогноз на следующие заседания, в Банке России отметили, что оцениваться будет не скорость смягчения денежно-кредитной политики, а ее необходимость. Выводы будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Ранее сообщалось о том, что ФАС опровергла индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля.