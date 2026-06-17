Девочка погибла после налета БПЛА на Подмосковье

Ребенок стал жертвой атаки беспилотников на столичный регион

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Восьмилетняя девочка погибла в результате атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале в Telegram.

Как отметил чиновник, школьница находилась вместе с бабушкой в доме в Жуковском, в который 18 июня врезался летательный аппарат. Женщина при этом не пострадала, а девочку врачам спасти не удалось. Воробьев пообещал оказать помощь семье погибшей.

По словам губернатора, 18 июня повреждения получили 18 многоквартирных домов. Разрушения зафиксированы в Котельниках, Люберцах, Раменском, Жуковском и Балашихе.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии Игорь Белошапка погиб в зоне проведения специальной военной операции.