25 человек госпитализированы из-за утечки хлора в отеле Турции

В Анталье проводят расследования после инцидента в гостинице

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

25 человек отравились парами хлора в турецком отеле в популярной туристической зоне Манавгата. В одном из помещений при проведении дезинфекции произошла утечка хлора. В результате пострадали как сотрудники гостиницы, так и гости. Людей отвезли в больницу, где их осмотрели медики и выписали в удовлетворительном состоянии, сообщает «Газета.Ru».

По факту произошедшего в отеле Антальи проводится расследование. Пары хлора опасны тем, что при вдыхании приводят к ожогу слизистой, жжению в глазах, вызывают кашель и слезотечение, а также боль за грудиной. При высокой концентрации хлор может вызвать отек легких.

Отмечается, что какого-то антидота от паров хлора нет, первая помощь заключается в промывании глаз и слизистых раствором соды и госпитализация.