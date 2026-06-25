«Найден. Жив»: главные слова для поисковиков «ЛизаАлерт»

В Карелии прошли V Межрегиональные летние учения поисково-спасательного отряда

Фото: Петрозаводск говорит

Учения в Олонецком районе объединили как начинающих добровольцев, только делающих первые шаги в поисковом движении, так и опытных поисковиков из различных регионов страны. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, совершенствования навыков и укрепления межрегионального взаимодействия в вопросах поиска пропавших людей.

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Основные направления работы:

• поиск пропавших людей в природной среде: от теоретической подготовки к практическим действиям;

• взаимодействие добровольцев с экстренными службами;

• межрегиональное сотрудничество при проведении поисково-спасательных работ;

• повышение уровня подготовки действующих поисковиков;

• обмен опытом и развитие эффективных коммуникаций между участниками поисковой деятельности.Добровольцев «ЛизаАлерт» объединяет общая цель – сделать всё возможное, чтобы как можно больше поисков завершались словами: «Найден. Жив».

Видео предоставил поисковый отряд «ЛизаАлерт».