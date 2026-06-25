«Найден. Жив»: главные слова для поисковиков «ЛизаАлерт»

Учения в Олонецком районе объединили как начинающих добровольцев, только делающих первые шаги в поисковом движении, так и опытных поисковиков из различных регионов страны. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, совершенствования навыков и укрепления межрегионального взаимодействия в вопросах поиска пропавших людей.
Основные направления работы:
• поиск пропавших людей в природной среде: от теоретической подготовки к практическим действиям;
• взаимодействие добровольцев с экстренными службами;
• межрегиональное сотрудничество при проведении поисково-спасательных работ;
• повышение уровня подготовки действующих поисковиков;
• обмен опытом и развитие эффективных коммуникаций между участниками поисковой деятельности.Добровольцев «ЛизаАлерт» объединяет общая цель – сделать всё возможное, чтобы как можно больше поисков завершались словами: «Найден. Жив».
Видео предоставил поисковый отряд «ЛизаАлерт».