Выпускники смогут улучшить свои результаты ЕГЭ

8 и 9 июля одиннадцатиклассники будут пересдавать ЕГЭ по одному предмету

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Два дня отвели на пересдачу итоговых экзаменов. Одиннадцатиклассники смогут по новой сдать только один предмет по выбору.

Желающие улучшить результат по информатике, литературе, русскому языку, физике, химии, письменной части иностранного языка смогут сделать это 8 июля. 9 июля школьники смогут пересдать биологию, географию, математику (базовая и профильная), иностранный язык (устная часть), обществознание и историю, рассказали в региональном министерстве образования и спорта.

Школьник должен будет направить заявление о пересдаче предмета. Полученный результат на первом экзамене будет аннулирован.

В 2025 году 556 учащихся решили испытать удачу и во второй раз сдать экзамен, лишь 80% из них смогли улучшить результат.

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