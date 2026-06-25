Более 150 выпускников в Петрозаводске окончили школу с медалью

Еще известны не все результаты экзаменов: на золотые и серебряные медали претендуют 211 одиннадцатиклассников

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Одиннадцатиклассников чествовали 25 июня в карельской столице. С золотой медалью школу окончил 101 выпускник, еще у 51 – серебряные медали. По словам главы города, это еще не окончательные итоги, так как необходимо дождаться итогов всех госэкзаменов. На медали в этом году всего претендуют 211 учащихся.

Гордость у Инны Колыхматовой вызвали и выпускники, набравшие максимальное количество баллов на ЕГЭ.

«22 максимальных результата по ЕГЭ, а двое выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам. Браво!»

- отметила мэр.

Колыхматова поблагодарила педагогов, которые помогли детям добиться отличных результатов, а одиннадцатиклассников – за целеустремленность.

Ранее мы рассказывали, что выпускники произвели сенсацию на итоговом экзамене по физике. Также благодарственные письма вручили педагогам.