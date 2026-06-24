Глава Карелии наградил педагогов, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов

Благодарственные письма получили учителя из Ломоносовской гимназии, гимназий № 30, № 17, Державинского и Университетского лицеев, лицея №1, Петровского дворца, петрозаводских школ № 27 и № 46, Лахденпохской школы

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Артур Парфенчиков отметил, что госэкзамены прошли организованно, в том числе благодаря специалистам школ, медработникам, сотрудникам, обеспечившим правопорядок и техническую часть экзамена.

Обращаясь к педагогам на встрече, Глава Карелии в их лице выразил признательность всем учителям Карелии, которые вложили силы, знания и душу в подготовку выпускников.

В этом году закончили школу 3 022 одиннадцатиклассника. По предварительным результатам, 33 работы по ЕГЭ получили высший балл. На протяжении последних двух лет мы стимулируем и наблюдаем важную тенденцию проявления интереса школьников к естественным наукам. Всё больше ребят выбирают для сдачи ЕГЭ математику профильного уровня, физику, химию, биологию и информатику. Это не просто выбор предметов — это выбор будущего, выбор пути в науку, технологии, инженерию, медицину,

— сказал Артур Парфенчиков.

По словам Главы Карелии, сегодня страна нуждается именно в таких специалистах.

Image

Экономике региона и стране нужны инженеры, высококвалифицированные специалисты в промышленности, медицине и науке. Вместе с тем наше движение вперёд основывается на нравственных, духовных ценностях, которые могут дать гуманитарные науки, изучение культуры и истории родного края. И пусть ученики вернутся в родную школу с благодарностью, когда найдут свое место в жизни, и расскажут новым поколениям о своих достижениях,

— подчеркнул Артур Парфенчиков.

Отвечая на вопросы учителей, Артур Парфенчиков сказал, что в Карелии для углубленной подготовки к ЕГЭ в школах внедряются новые учебники, цифровые платформы и онлайн-сервисы. В 2026 году на это предусмотрено более 13 млн рублей. Второй год проводится работа по оснащению предметных кабинетов: «Труд (технология)», «Основы безопасность и защиты Родины». В этом году обновляется материально-техническая база по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физика». К началу учебного года в 2026 году будут оснащены современным оборудованием предметные кабинеты в 121 школе Карелии.

Также Глава Карелии отметил, что для получения школьниками качественных знаний большое значение имеет состояние школьных зданий. Благодаря президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети» в 2026 году будут отремонтированы 8 школ, в том числе две в Петрозаводске – школа № 48 и Петровский дворец. В 2027 году в Петрозаводске начнётся ремонт дополнительных школ, а также стартуют работы в 12 школах других муниципалитетов – в Сегежском, Сортавальском, Кемском, Медвежьегорском и Беломорском округах. В их числе – Петрозаводская школа № 32.