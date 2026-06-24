Верховный суд поддержал Госкомитет Карелии по ценам и тарифам

Госкомитет не учел экономически необоснованные расходы Карельского филиала ПАО «Россети Северо-запад» в размере 253 млн рублей в тарифах на 2025 год

Фото: Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам

Решением от 28 апреля 2026 года Верховный суд Республики Карелия поддержал позицию Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, который в ходе судебного процесса с Карельским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» настаивал на недопустимости дальнейшего повышения тарифов сетевой организации путем двойного учета стоимости услуг по передаче электрической энергии для АО «Кондопожский ЦБК».

Посредством судебного разбирательства Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» стремился обязать Госкомитет включить в тариф расходы в размере 253 млн рублей за фактически не оказанные компанией услуги по передаче электроэнергии АО «Кондопожский ЦБК».

С 1 января 2025 года комбинат оплачивает эти услуги напрямую Федеральной сетевой компании за использование единой национальной электрической сети, к которой Карельский филиал отношения не имеет.

При принятии тарифного решения Госкомитет заблаговременно принял меры по исключению из расчетов тарифа этих расходов, поскольку они не должны сказываться на росте конечной цены на электрическую энергию для других потребителей региона.

Карельским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» на решение суда подана апелляционная жалоба.