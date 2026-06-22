Карельские выпускники произвели сенсацию на ЕГЭ по физике

Двенадцать одиннадцатиклассников набрали высший балл на итоговом экзамене по точной науке

фото сгенерировано нейросетью Алиса AI

Список получивших высший балл на ЕГЭ в Карелии продолжает расти. Некоторые выпускники смогли набрать по 100 баллов на нескольких экзаменах.

Сенсаций уже назвали результаты госэкзамена по физике. Двенадцать учеников набрали по 100 баллов. Это стало лучшим результатом за последние десять лет в Карелии. Двое из них, ученики Державинского и Университетского лицеев, ранее набрали по 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике.

Также по сотне баллов набрали выпускники лицея № 1, Петрозаводского президентского кадетского училища, Державинского лицея, гимназии № 30, Университетского лицея, Академического лицея, гимназии в Костомукше, лахденпохской школы.

По последним официальным данным, общее количество стобалльных результатов в республике выросло до 33.