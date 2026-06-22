На Гослуслугах появились новые функции для абитуриентов

Через сервис «Жизненные ситуации» теперь можно найти себя в списках поступающих и увидеть достижения, которые влияют на поступление в вуз

Фото: edu.gov.ru

Сервис «Жизненные ситуации» на Госуслугах расширили новыми функциями для поступающих в вузы.

Теперь абитуриенты могут быстро найти себя в списках поступающих по индивидуальному номеру. В сервисе также отображается значимая для поступления информация, в том числе участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, и данные о целевых квотах.

С 2026 года сервис «Жизненные ситуации» на портале Госуслуги стал основным способом подачи документов в университеты страны. Через него можно выбрать среди более чем 1 800 вузов и 1 100 специальностей. Подать документы через Госуслуги можно на любую программу высшей школы – бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру.

Поступление в вуз – один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на Госуслугах помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном – своем будущем образовании,

– отметил куратор федерального проекта «Государство для людей», руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

По его словам, «Жизненные ситуации» помогают людям решать вопросы комплексно и быстро. За время работы сервиса им воспользовались более 13 млн человек.