Ремонт тепловых сетей на Пушкинской близится к завершению

Из‑за повреждения трубопровода «ПКС — Тепловые сети» оперативно направили бригаду — сейчас работы на участке у дома № 1 выходят на финишную прямую

Фото: «РКС - Петрозаводск»

В рамках ремонта энергетики заменили участок трубопровода диаметром 219 мм и протяженностью порядка 18 м. Новая труба изготовлена из стали, что позволит обеспечить надежную работу сети на долгие годы.

Основной объем работ уже выполнен: сотрудники провели монтаж нового участка трубопровода, выполнили его изоляцию и уложили бетонные плиты. Сегодня сотрудники приступят к заделке стыков плит цементным раствором, после чего будет проведена обратная засыпка участка.

Восстановление благоустройства территории будет выполнено в соответствии с утвержденным графиком.

В «РКС - Петрозаводск» отмечают, что компания последовательно реализует подход, направленный на повышение надежности городской системы теплоснабжения. Вместо временного устранения отдельных дефектов, специалисты все чаще проводят полноценную замену поврежденных участков трубопроводов. Такой подход позволяет обеспечить более стабильное теплоснабжение жителей города.

Постепенное обновление инфраструктуры остается одним из ключевых направлений работы компании и способствует повышению качества коммунальных услуг для петрозаводчан.