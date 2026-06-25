В Ледмозере выполнили опашку территории вокруг мусорной свалки

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова в Карелии проводится комплекс профилактических мероприятий, направленный на недопущение перехода лесных пожаров на населенные пункты, ликвидацию лесных пожаров

Фото: Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

В целях дополнительного обеспечения безопасности поселка Ледмозеро Муезерского округа глава Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков поручил главе Муезерского округа выполнить опашку территории вокруг мусорной свалки. На сегодняшний день территорию перекопали с помощью техники по периметру свалки. В работах принимали участие арендаторы лесных участков.

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В мае текущего года рядом с поселком Ледмозеро Муезерского округа произошло возгорание на несанкционированном мусорной свалке. При сильном ветре, создалась угроза загорания леса и ближайшим жилым домам по улице Победы поселка Ледмозеро. В тушении пожара принимали 15 человек личного состава Отряда противопожарной службы по охране Муезерского округа на 4 автоцистернах, 9 специалистов авиалесоохраны Карелии. К ликвидации пожара также были привлечены арендаторы земельных участков, помощь оказали и местные жители с помощью шанцевого инструмента. Угроза распространения пожара на жилой фонд и лесной массив была устранена. Пожар оперативно ликвидировали.

Олег Поляков подчеркнул, что в Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня на всех категориях земель. Будьте бдительны и ответственны при отдыхе на природе! Сообщить о лесном пожаре можно по телефону 112 или в лесную охрану +7 (8142) 55-55-80.