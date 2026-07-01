Подросток госпитализирован после выстрелов полиции в Карелии

Несовершеннолетний водитель уходил от полицейской погони 30 июня

Фото "Петрозаводск говорит"

Пострадавшим во время полицейской погони вечером 30 июня оказался несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вечером во вторник полицейские гнались за автомобилем в Костомукшском округе. Они применили табельное оружие, в результате чего машина съехала в кювет.

Выяснилось, что за рулем находился подросток. По данным надзорного органа, в результате применения оружия юноша получил травму головы. Об был госпитализирован.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.