Подросток госпитализирован после выстрелов полиции в Карелии

Пострадавшим во время полицейской погони вечером 30 июня оказался несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура Карелии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что вечером во вторник полицейские гнались за автомобилем в Костомукшском округе. Они применили табельное оружие, в результате чего машина съехала в кювет.
Выяснилось, что за рулем находился подросток. По данным надзорного органа, в результате применения оружия юноша получил травму головы. Об был госпитализирован.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.