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1 июля 2026
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Происшествия

Подросток госпитализирован после выстрелов полиции в Карелии

Несовершеннолетний водитель уходил от полицейской погони 30 июня
Карета скорой помощи
Фото "Петрозаводск говорит"

Пострадавшим во время полицейской погони вечером 30 июня оказался несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вечером во вторник полицейские гнались за автомобилем в Костомукшском округе. Они применили табельное оружие, в результате чего машина съехала в кювет.

Выяснилось, что за рулем находился подросток. По данным надзорного органа, в результате применения оружия юноша получил травму головы. Об был госпитализирован.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Выстрелы гремели ночью в старинной деревне Карелии

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