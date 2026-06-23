На севере Карелии появится первый аппарат МРТ

В Костомукше развивается межрайонная больница — здесь установят новое оборудование, привлекут специалистов и начнут оказывать услуги, которые раньше были доступны только в Петрозаводске

Фото: «Республика» / Наталья Овсянникова

В Костомукше реализуют план комплексного развития межрайонной больницы № 1, которая помимо жителей самого Костомукшского округа обслуживает пациентов из Муезерского округа. План разработали в начале 2026 года по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова.

Причин достаточно много. Во-первых, это очень большое медицинское учреждение и по количеству сотрудников, и по количеству отделений. Вторая серьезная причина — это достаточно отдаленные районы, и мы понимаем, что здесь есть своя специфика и маршрутизации, и обращения пациентов, и оказания медицинской помощи на месте. Очень важный момент, о котором нельзя не говорить — многочисленные обращения граждан и на личных приемах, и на встречах с общественностью,

— прокомментировала реализацию плана вице-премьер Правительства Карелии, куратор Костомукшского округа Лариса Подсадник в прямом эфире проекта «ЦУР объясняет».

Так, в больнице появится новое оборудование, в том числе первый в районах Карелии магнитно-резонансный томограф. С помощью аппарата на месте можно будет провести исследования разных частей тела: головного мозга, суставов и сердца. Раньше такая процедура была доступна только в Петрозаводске. Закупят и второй для больницы компьютерный томограф, его установят до конца этого года.

Просто приобрести медицинское оборудование недостаточно — важно найти и тех, кто умеет с ним обращаться. Кадровый вопрос недавно обострился в больнице, однако в короткие сроки его всё же удалось решить. Здесь уже работает врач-невролог, что позволило открыть самостоятельное неврологическое отделение. Одно из направлений деятельности нового отделения – реабилитация. Это основной этап лечения пациентов после операций и сердечно-сосудистых катастроф, а также пациентов с нарушениями мозгового кровообращения и травмами.

Image Фото: «Республика» / Наталья Овсянникова

Работа с пациентами началась не только в сфере неврологии. В хирургическом отделении появился новый заведующий. Теперь местным жителям доступен широкий спектр операций – как лапароскопических (когда операции проводят через небольшие проколы без крупных разрезов), так и открытых. Здесь же к работе приступил травматолог-ортопед.

Врач обладает спектром травматологических, ортопедических операций. Уже сейчас в рутинном виде выполняется артроскопия. На еженедельной основе планово выполняется несколько операций, и уже идут положительные отзывы от жителей Костомукши,

— прокомментировал работу нового травматолога главный врач межрайонной больницы Игорь Подзамков.

Все операции проводятся бесплатно, по ОМС. В числе доступных бесплатных процедур – гинекологические операции, которые будет выполнять приезжий хирург-гинеколог. Врач женской консультации будет готовить пациенток, а оперировать и наблюдать за восстановлением начнут уже в условиях стационара. Для проведения небольших гинекологических манипуляций в больницу пригласили врача из частной клиники «Санис». Соглашение между больницей и клиникой уже подписано, до конца июня специалист приступит к работе.

Image Фото: Минздрав Карелии

Один из главных вопросов, поступающих от жителей округа, — судьба родильного отделения, которое, по слухам, собирались закрыть. На заседании Общественного совета больницы Игорь Подзамков четко заявил, что отделение закрыто не будет. Эту позицию подтвердила и Лариса Подсадник, добавив, что в городе много пациентов, а в больнице — профессионалов, работающих во всех направлениях родовспоможения.

Не менее волнующая тема в Костомукше — отсутствие ЛОР-врача. Без посещения специалиста жители не могут пройти медкомиссию, например, для получения водительских прав или для трудоустройства. Вопрос уже решен — в больницу привлекут специалиста из Сегежи, поэтому прохождение медицинских осмотров прекращено не будет.

Решают в больнице и технические проблемы. Раньше здесь не было электронной записи к врачам-специалистам, а теперь есть. Организовали также единую запись к терапевтам — записи будут вестись не по кабинетам, а централизованно. Это поможет видеть, какая нагрузка в каждом кабинете и при необходимости перераспределять пациентов. Новая система удобнее и для жителей — не придется вспоминать свой участок и прочие нюансы.

В эфире «ЦУР объясняет» напомнили, что ранее было подписано несколько договоров на целевое обучение. Это значит, что в больницу прибудет бригада молодых специалистов, среди которых невролог, кардиолог, психиатр и два фельдшера. Например, будущий врач-невролог уже работал здесь как стажер, а сейчас заканчивает обучение, сдает экзамены в Санкт-Петербурге и совсем скоро приступит к самостоятельной работе в Костомукше.

Image Фото: «Республика» / Наталья Овсянникова

В больнице появятся и новые медицинские услуги, которые раньше были доступны только в Петрозаводске. Так, цикл лечения будет предложен пациентам, страдающим от болезней суставов. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков отметил, что хронические артриты, артрозы и системные ревматоидные полиартриты — бич северных регионов, однако медицина в этой сфере стремительно развивается. Помочь могут дорогие иммунобиологические препараты стоимостью от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Удалось в короткий срок доставить нужные лекарства в Костомукшу. Приехал и терапевт, который будет заниматься лечением, получена необходимая лицензия.

Важный аспект развития — Центр амбулаторной онкологической помощи, который открылся в городе в 2020 году. Ранее здесь предлагали базовые виды терапии, в основном, препараты в таблетках. Противоопухолевая терапия включает более двадцати уровней — на каждом отдельные лекарственные препараты с определенными условиями хранения и использования. Для того чтобы организовать помощь правильно, должно быть отделение реанимации, палата интенсивной терапии и подготовленные специалисты. Уровень противоопухолевой химиотерапии на базе Центра возрастет с пятого уровня до восемнадцатого, около 60—70% пациентов смогут получать помощь на месте. Михаил Охлопков отметил, что основная цель Центра амбулаторной онкологической помощи — ранняя диагностика опухолевых заболеваний, и здесь с этим прекрасно справляются.

Программа модернизации межрайонной больницы № 1 актуальна не только для жителей Костомукши. Сюда поступают пациенты и из соседних районов — Калевальского и Лоухского.

У нас хорошая связь налажена не только на уровне главврачей или заместителей. И врачи друг с другом общаются, и пациенты к нам поступают, и никогда никаких препятствий этому нет. Обсуждается, лечится, госпитализируется,

— добавил главврач больницы Игорь Подзамков.