В Карелии родители активно разрабатывают дизайн-проекты для школ

В программе «От первого лица» поговорили с министром образования и спорта республики о подготовке к новому учебному году

Фото: Петрозаводск говорит

В самом разгаре летние каникулы у школьников. Исключение - выпускники, которые ждут результаты последних экзаменов. Но для образовательных учреждений и в летние месяцы работа не останавливается, потому что начинаются ремонты.

За предстоящее лето работы по программе капремонта планируют завершить в школе №43 и в №12 в Петрозаводске. Эти учебные заведения в обновленном виде должны встретить учеников 1 сентября.

В новый этап ремонта попали школы №48 и Петровский дворец. Но, по словам Натальи Кармазиной, на этот этап выделены небольшие средства, поэтому ремонтные работы не будут масштабными.

Кроме петрозаводских школ в республике ремонтируют и школы в районах: Кубово, Юшкозеро и начнутся работы в Матросской школе. Отметим, что образовательный процесс не прерывается, его не переносят в дистанционный формат, а использовали для этих небольших сельских школ здания детских садов.

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В стадии ремонта находятся и пять детских садов. Три из них в карельской столице, один в Сортавале и один в Медгоре. Сейчас , по данным министерства образования и спорта Карелии, начнется отборочный этап объектов, которые хотят или должны попасть в программу капремонта. На этапе сбора заявок уже готовы порядка 40 проектно-сметных пакетов документов.

Директора школ, где идут ремонты или уже завершились, отметили, что родительское сообщество очень активно и заинтересовано сотрудничает с образовательными учреждениями, где учатся их дети. Они разрабатывают дизайн-проекты, выбирают то, что понравится их детям. Такое сотрудничество и поддержку Наталья Кармазина называет ценными.