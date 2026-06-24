Тренажеры из Карелии установят в центре реабилитации военных в Москве

На ряде столичных территорий в ближайшие годы хотят установить новые тренажеры MB Barbell

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Карельские уличные тренажеры в ближайшие годы установят в спорткомплексе «Лужники», на Гребном канале, в центре реабилитации ветеранов войн и вооруженных сил в Екатерининском парке. Об этом рассказали в региональном министерстве экономического развития.

В столице установлено более 3,5 тысяч тренажеров MB Barbell из Карелии. А в перспективе в Москве хотят создать площадку с тренажерами нового поколения. Проект предусматривает установку более 30 единиц оборудования, в частности специализированных тренажеры для маломобильных граждан и современных гимнастических снарядов, которым нет аналогов на российском рынке.

Карельский производитель также создает тренажеры для реабилитации вернувшихся из зоны СВО бойцов. Эксперты оценили разработки, их готовят к масштабному внедрению.