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24 июня 2026
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Общество

Только один день жители Карелии могут пройти вечернюю диспансеризацию

Во всех поликлиниках Карелии 25 июня пройдет вечер здоровья
на приеме
Фото: Петрозаводск говорит

В четверг, 25 июня, с 18:00 до 22:00 жители республики могут пройти диспансеризацию. Акцию, которая пройдет в поликлиниках Карелии для всех желающих, назвали «Вечер здоровья». 

Так, за один вечер жители региона смогут пройти обследования, входящие в диспансеризацию.

Записаться на прием можно в регистратурах поликлиник. Можно прийти и без предварительной записи.

О том, что в этот день дополнительно организовали в поликлиниках для жителей республики, можно узнать в пабликах учреждений. Так, с целью профилактики заболеваний запланированы консультации, лекции, встречи со специалистами, мастер-классы, практические занятия.

Напомним, первая республиканская акция «Вечер здоровья» прошла  в декабре прошлого года.

 

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