Злостного алиментщика в Петрозаводске вычислили через маркетплейс

Должник не смог выкупить заказ на 90 тысяч рублей - приставы арестовали его счет

Фото: Петрозаводск говорит

Алименты с нерадивого отца взыскали со счета на маркетплейсе, рассказали в службе судебных приставов Карелии.



Суд обязал молодого мужчину платить алименты - мужчина должен был ежемесячно отдавать на содержание ребенка четвертую часть всех доходов. Однако петрозаводчанин не платил алименты. Тогда мать ребенка обратилась к судебным приставам в Петрозаводске.



Пристав установил, что должник официально нигде не работает и тщательно избегает поступления денег на свои счета.



На счета мужчины приставы наложили арест, но взыскать долг не удавалось - на счетах было пусто, официальная зарплата злоумышленнику тоже не поступала. Как выяснилось, молодой мужчина задолжал по алиментам почти 200 тысяч рублей.

Приставу удалось арестовать и взыскать в пользу ребенка деньги, которые отец-должник перевел на счет, открытый на маркетплейсе: мужчина сделал заказ на 89 тысяч рублей, но выкупить его не смог - сумма покупки ушла в счет задолженности по алиментам.

Приставы продолжат взыскивать с петрозаводчанина долг до тех пор, пока мужчина его полностью не погасит.