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24 июня 2026
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Происшествия

Житель Карелии сел за руль в страшном опьянении

В Пудожском районе отстранили от управления сильно пьяного автомобилиста
Автомобиль ГАИ
Фото ГАИ

В Пудожском районе 22 июня сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы решили, что водитель пьян. Их мнение подтвердило и медицинское освидетельствование. Прибор показал 2,01 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе при допустимой норме 0,16 мг/л.

Далее при проверке выяснилось, что 44-летний мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Весной этого года он был пойман пьяным без прав.

Водителю грозит уголовная ответственность. Все материалы отправлены в следственные органы.

Ранее сообщалось о том, что более 200 пьяных водителей были пойманы за май в Карелии.

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