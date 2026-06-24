Житель Карелии сел за руль в страшном опьянении

В Пудожском районе отстранили от управления сильно пьяного автомобилиста

Фото ГАИ

В Пудожском районе 22 июня сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы решили, что водитель пьян. Их мнение подтвердило и медицинское освидетельствование. Прибор показал 2,01 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе при допустимой норме 0,16 мг/л.

Далее при проверке выяснилось, что 44-летний мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Весной этого года он был пойман пьяным без прав.

Водителю грозит уголовная ответственность. Все материалы отправлены в следственные органы.

Ранее сообщалось о том, что более 200 пьяных водителей были пойманы за май в Карелии.