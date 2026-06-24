Ситуация на финском рынке труда продолжает ухудшаться

Безработица в Суоми устанавливает новые рекорды

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Безработица в Суоми продолжает ставить рекорды. Уровень безработицы уже установил исторический максимум в этом веке.

В мае количество безработных составило 376 тысяч человек, годом ранее безработных в возрасте от 15 до 74 лет насчитывалось 308 тысяч. Общий уровень безработицы составляет 12,5%, за год он поднялся на два процента. Финляндия побила 28-летний рекорд по числу безработных.

В феврале уровень безработицы в Суоми был самым высоким среди европейский государств – 10,9%, при этом безработица продолжала расти.

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