Дистанционную продажу алкоголя разрешили в Финляндии

Поправки в закон об алкоголе внесены в Суоми

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Парламент Финляндии принял поправки в закон об алкоголе. Отныне в Суоми разрешается дистанционная продажа спиртных напитков и их доставка, сообщает Yle.

Магазины смогут доставлять потребителям ферментированные напитки крепостью до 8% и остальной алкоголь до 5,5%. При этом государственная компания Alko получила право доставлять и более крепкий алкоголь. Кроме того, торговые точки этой фирмы смогут работать по воскресеньям.

Ранее сообщалось о том, что Карелия не вошла в число регионов, где 27 июня введут «сухой закон».