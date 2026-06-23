Карелия не вошла в число регионов, где 27 июня введут «сухой закон»

Более 40 российских регионов ограничат продажу алкоголя в День молодежи и во время школьных выпускных

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В День молодежи и во время празднования выпускных в школах в ряде регионов России ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать 27 июня в более чем 40 регионах, в их числе не оказалось Карелии.

«Сухой закон» в определенные дни устанавливается на основании региональных законов или иных подзаконных актов региональных властей.

По информации РИА Новости, 27 июня розничная продажа алкоголя будет запрещена в Башкирии, Алтае, Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии, Хакасии, Чувашии, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях, а также в Марий Эл.

Введут запрет и в Ненецком и Чукотском автономном округах, Ямало-Ненецком автономном округе, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике. В Санкт-Петербурге 27 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса», в городе также будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Петрозаводск 27-го июня также отметит День города. Официальная программа до сих пор не обнародована. Впрочем в одном из пабликов появилась информация о проведении фестиваля силовых видов спорта на набережной в честь Дня города и десятичасовом концерте на набережной в рамках фестиваля «День молодежи».