Обещанная выплата обернулась крупной потерей для жительницы Карелии

Пенсионерка из Медвежьегорска лишилась 800 тысяч рублей, поверив в предпраздничную выплату

Фото: Петрозаводск говорит

Пожилую жительницу Медвежьегорска обманули мошенники, рассказали в МВД Карелии.

Все началось со звонка будто бы из городской мэрии. Незнакомка сообщила пенсионерке о выплате 10 тысяч рублей ко Дню России, которую должны вручить в районной администрации. Собеседница уговорила горожанку назвать номер СНИЛС, и разговор прервался.

Потом позвонил якобы юрист и назвал звонившую пенсионерке женщину мошенницей, которая хочет похитить деньги. Он пообещал помочь сохранить накопления и убедил горожанку выполнять указания и никому об этом не рассказывать. Потом пожилой женщине звонили мнимые следователи, прокуроры, другие юристы. Чтобы спасти деньги от преступников, требовалось передать их на проверку.

Уверенная в том, что сбережения под защитой, жительница Медвежьегорска собрала 800 тысяч рублей в непрозрачный пакет и передала курьеру, который пришел к ней домой, и получила от незнакомца некий «курьерский лист» с гербом и печатью.

Через два дня женщине позвонил прежний «юрист» и сказал, проверка наличных выявила 200 тысяч фальшивых рублей – эту сумму надо срочно найти и также передать курьеру, чтобы избежать проблем. Женщина позвонила подруге и попросила деньги в долг. Та заподозрила, что пенсионерка общалась с мошенниками, и позвонила в полицию.

В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.